شكرا لقرائتكم خبر عن 40,222 أسرة تستفيد من خيارات «سكني» في نوفمبر.. 14,575 سكنت منازلها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 40,222 أسرة خلال شهر نوفمبر الماضي، بينهم 14,575 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج منذ بداية العام الجاري حتى شهر نوفمبر الماضي 248,263 أسرة، منها 84,968 أسرة سكنت في منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء والأراضي المجانية والبناء الذاتي.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى «نوفمبر» بلغ 35,097 وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضٍ مجانية تجاوز مجموعها 81 ألف قطعة أرض وهو ما يمثّل رقماً أكبر من مستهدفات البرنامج الذي أعلنها مع بداية العام بواقع 50 ألف أرض مجانية، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الجاري 85,118 مستفيد، إضافة إلى 46,912 مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

وأعلن البرنامج عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط ‪https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة المنصة الإلكترونية وتطبيق الأجهزة الذكيّة للبرنامج، والتي تتيح كذلك جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والأراضي المجانية والخدمات والتسهيلات الأخرى مثل المستشار العقاري، والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المساكن وغيرها من الخدمات الأخرى التي توفّرها المنصّة والتطبيق ومنها الاستحقاق الفوري والحجز الإلكتروني.

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بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل، مشدداً على أن «سكني» يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برنامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف السويلم: «ضمن جهود «سكني» لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 57 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في كافة المناطق والتي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية»، مشيراً إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة عن كافة التساؤلات (199090)، إلى جانب الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق «سكني» للأجهزة الذكيّة.

وأفاد بأن الوزارة تحرص دوماً على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية والتي تساعدهم في تملّك المنزل المناسب لهم، منوّهاً إلى أن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج «سكني» تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الحلول السكنية والتمويلية، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.