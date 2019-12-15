، تعليق الدراسة في الشرقية للطلاب والطالبات بسبب الأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - التشديد على تواجد المعلمين والإداريين لاستعدادات الاختبارات النهائية

أصدرت بعض مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية قبل قليل قرارآ بتعليق الدراسة ليوم غدآ الاثنين نظرآ لإستمرارهطول الأمطار وحرصآ على سلامة الطلاب والطالبات .

ونوهت مكاتب التعليم في رسالة وجهتها لقادة المدارس أن قرار تعليق الدراسة يشمل فقط الطلاب والطالبات دونالكادر التعليمي والإداري مشددة على أهمية تواجدهم لإستكمال أعمال الاستعدادات للإختبارات النهائية .

هذا وقد فوضت إدارة تعليم المنطقة الشرقية قائدي وقائدات المدارس لتعليق الدراسة من عدمه وذلك جراء الحالةالمطرية التي تشهدها المنطقة الشرقية والتي ستمتد الى صباح يوم غدآ الاثنين .

وأوضحت إدارة تعليم المنطقة الشرقية في رسالة حصلت " الخليج 365 " على نسخة منها بأنه وبناء على ماينشر منتقارير حول التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي ، ولاستمرار هطول الأمطارخلال هذه الليلة وحتى يوم غد الإثنين ١٩ ربيع الثاني ١٤٤١هـ حسب توقعات الأرصاد المحلية ، ولاحتمال تجمعمياه الأمطار داخل و حول بعض المدارس وفي الطرق المؤدية إليها حسب اختلاف الحالة المطرية من مكان إلى آخر، ولما قد يسببه ذلك من خطر على منسوبي تلك المدارس من طلاب وطالبات وموظفين وموظفات ، عليه، فقد تقرراتخاذ اللازم والتنسيق مع قادة وقائدات تلك المدارس حيال تعليق الدراسة فيها ليوم غد ،إن تطلب الأمر ذلك، علىأن يتم الإشعار بالتعليق عن طريق المدارس نفسها ، والمتابعة والإفادة بما يتم .

هذا وقد أعاد قرار وزارة التعليم سحب صلاحية تعليق الدراسة من الإدارات التعليمية حالة الجدل المرتبطة بهذهالقضية التي تسبب حالة من الارتباك للطلاب وأولياء الأمور في معظم الحالات.

وأسندت وزارة التعليم قرار تعليق الدراسة إلى لجنة مركزية بالوزارة، يرأسها نائب الوزير، بالتنسيق مع إماراتالمناطق والهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني، حالة من الجدل ما بين مؤيدين ورافضين.