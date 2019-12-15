شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أنباء عن وفاة الرئيس الإماراتي وإعلان حالة الطوارئ القصوى داخل الحرس الرئاسي بـ الإمارات والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال الدكتور حزام الحزام الأكاديمي السعودي المعارض والمختص في الشؤون الدولية والشأن السياسي، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى داخل قطاع الحرس الرئاسي في الإمارات دون الإشارة لسبب ذلك.

ودون “الحزام” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”طوارى الحرس الرئاسي في #الامارات بنسبة ١٠٠٪”.

قد يهمك ايضاً:

امرأة تستضيف أصدقاءها لاغتصاب طفلتها القاصرة في منزلها.. والسبب صادم للجميع!

شاهد ماذا وجد المرور السعودي عند القيام بحملة سرية في جدة ليلًا(فيديو)

عاجل : أنباء عن وفاة الرئيس الإماراتي وإعلان حالة الطوارئ القصوى داخل الحرس الرئاسي بـ الإمارات



وأخيرًا.. الإمارات تعترف رسميًا بفشلها وتعلن انتصار قطر بالتزامن مع التقارب السعودي القطري

عاجل : الشرعية تتحدى السعودية والإمارات وتبرم صفقة ضخمة مع قطر.. والأمير تميم يزف البشرى

سعودي يمارس الرذيلة ”علنا” مع فتاة شابة .. ويصرخ: نحن في زمن الترفيه .. انتهى زمن العباية! (فيديو صادم)

شاهد أول ظهور تلفزيوني.. ماذا قالت عائلة الضابط السعودي الشمراني .. وماهي وصيته المكتوبة التي قلبت الموازين ونسفت الرواية الأمريكية؟

محكمة سودانية تصدر حكما قضائيا بإدانة الرئيس البشير وتقضي عليه بهذه العقوبة القاسية (التفاصيل)

”سنفاجئ العالم”.. هذا ما قاله بن سلمان عن المحادثات التي تجريها السعودية للمصالحة مع قطر وإنهاء الأزمة الخليجية

أول موقف للسيسي من المحادثات التي تجريها السعودية مع قطر لإنهاء أزمة الحصار؟

شاهد ”أول صورة” للعملة اليمنية الجديدة فئة «2000» ريال .. وماهي الصورة التي وضعت عليها؟!



الكشف عن دولة نووية ”نائمة”.. بإمكانها صنع 6000 قنبلة نووية وتصنف ضمن أقوى 10 دول عسكريًّا في العالم..!

الفنان «أصيل أبو بكر» يتمكن من الافلات بأعجوبة من يد الحوثيين بعد اقتحامهم للمكان الذي كان يغني فيه..! (التفاصيل)

Advertisements

عاجل : البرلمان التركي يباغت الامارات والسعودية ويقر مشروع قانون جديد لتقديم دعم عسكري للحكومة الشرعية

بسبب زوجته.. شاب عربي يقطع ”عضوه الذكري” بالكامل ويدفنه في مكان لا يخطر على بال!



فاكهة بسيطة تحميك من الجلطات الدماغية وتعالج أمراض القلب .. وتخلصك من النوبات القلبية تماما

ورد الآن.. الموت يفجع بشار الاسد .. والنظام السوري يصدر بيان نعي .. شاهد (أولى الصور)

بعد طلاقها من أمير سعودي بارز .. هكذا أصبحت فنانة سورية شهيرة (صورة)



شاهدوا جسمه يتحرك بعد أن وضعوا جثته داخل ثلاجة الموتى.. وعندما فتشوا عليه كانت الصدمة!

وفاة عروسين داخل الحمام بعد زفافهما بـ7 أيام فقط!.. وعندما فتح أهليهم الباب كانت الصدمة (تفاصيل)



شاهد لحظة خروج روح الإنسان عند الموت (فيديو لأصحاب القلوب القوية)



على شكل ”العضو الذكري” .. أسماك غريبة تغزو شواطئ هذه الدولة (صورة)



قتل زوجته ذات الـ 18عاما خنقا بيديه بسبب رفضها تلبية رغبته خلال العلاقة الحميمية



صادم: والد طفلة عمرها 12 عاما يدعو أصدقاءه لاغتصابها.. لن تصدق ماهو السبب؟

وتزامنت هذه التغريدة مع أنباء متداولة غير مؤكدة عن وفاة الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، بحسب نشطاء أشاروا لانتشار حملة مفاجئة على تويتر لتمليع ودعم ولي عهد أبوظي محمد بن زايد عبر وسم #شكرا_محمد_بن_زايد.

وروجت كتائب الذباب الإماراتي بتويتر فجأة للوسم الداعم لمحمد بن زايد دون مناسبة تذكر، ما عزز الشكوك لدى المتابعين بشأن هذه النباء المتداولة عن وفاة الشيخ خليفة وما ذكره الدكتور الحزام عن رفع حالة الطوارئ القصوى بالحرس الرئاسي الإماراتي.

بينما ذهب آخرون إلى أنه ربما يرجع سبب هذا الترويج المفاجئ والتلميع لابن زايد إلى محاولات داخلية في الإمارات للإطاحة به، من قبل حراك داخل الإمارات الأخرى التي لا ترضى حكمه وتضررت بشكل كبير من سياساته.

هذا ونددت العديد من الحسابات الشهيرة بتويتر عبر الوسم بسياسات شيطان العرب محمد بن زايد التي فرقت الشعوب ومزفت الخليج خدمة لتل أبيب، وجاء على رأس هذه الحسابات حساب “الشاهين” العماني الشهير.

يشار إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد انتخب رئيسا للدولة من قبل” المجلس الأعلى للاتحاد ” في الثالث من نوفمبر 2004.

وكان ناشطون لفتوا إلى الوضع الصحي المتأخر لرئيس الإمارات، والذي ظهر جليا في أحدث صور له منذ أشهر وقد بدا عليه التعب الشديد وعدم التركيز لدرجة أنه في الغالب لا يدرك ما يحدث حوله لذلك لم ينشر أي مقاطع مصورة للقاء واكتفوا بالصور.

ويبلغ خليفة آل نهيان من العمر 71 عاما ويشغل منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2004.

ولم يظهر “آل نهيان” إلى العلن منذ أكثر من 5 سنوات إلا من خلال بعض الصور التي ظهرت فيها تغيرات بملامحه وضعف في بنيته الجسدية.

وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة “جلطة”، وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها.

لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.

وغادر خليفة الإمارات للمرة الثانية عقب مرضه مطلع عام 2017 في «زيارة خاصة» استمرت مدة أسبوع.