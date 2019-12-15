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عدن - ياسمين التهامي - اعترف مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، جمال سند السويدي، اليوم الأحد، بفشل خطاب بلاده الإعلامي.



وكتب جمال سند السويدي، عبر حسابه على "تويتر": "إعلام دولة الإمارات العربية المتحدة أعتقد في موت سريري".

وحازت التغريدة على تأييد واسع بين المواطنين الإمارتيين، حيث أرجع البعض هذا "التراجع" لأسباب عدة منها إدارته من قِبَل شخصيات تفتقد الحس الوطني.

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وأخيرًا.. الإمارات تعترف رسميًا بفشلها وتعلن انتصار قطر بالتزامن مع التقارب السعودي القطري

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وذكر البعض الآخر أن السبب في هذا يرجع إلى أن الإعلام الإماراتي للاستهلاك المحلي، مسلسلات و فاشنستات ومعارض، على حد تعبيرهم.

وسبق أن أقر عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، بتفوق قناة "الجزيرة" ووسائل الإعلام القطرية على وسائل إعلام الإمارات، مؤكدًا بلوغ تأثير الخطاب الإعلامي القطري العالمية.

وقال الأكاديمي الإماراتي، في تغريدة له نشرها بموقع "تويتر"، في 2 أغسطس/آب 2019: "أقولها بكل صراحة: خطابهم الإعلامي أقوى تأثيرًا في الرأي العام العربي والعالمي من خطابنا الإعلامي"، في إشارة للإعلام القطري.



واعتادت القنوات الإماراتية والخليجية العاملة فوق الأراضي الإماراتية على نشر الإشاعات والأخبار الزائفة، خاصة فيما يتعلق بدول الثورات العربية، قصد تأجيج الأوضاع هناك ودفعها إلى عدم الاستقرار خدمة لأجندات الثورات المضادة، وذلك بعد أن فقدت الأمل في إجهاض هذه التجارب الجديدة عن طريق المراهنة بسياسيين موالين لها.

وكانت دول الحصار الأربع قد وضعت إغلاق قناة الجزيرة على رأس مطالبها لحل الأزمة الخليجية، التي افتعلتها في 5 يونيو/حزيران 2017، وإنهاء مقاطعتها، فضلًا عن 12 مطلبًا آخر.

يشار إلى أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تأسس في الإمارات عام 1994م، بموجب قرار الشيخ خليفة بن زايد حينما كان وليًا للعهد، ومنذ ذلك الحين يتولى "السويدي" منصب المدير العام.