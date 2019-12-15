شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري يصل محافظة المهرة عقب زيارة عمل ناجحة لسلطنة عمان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وصل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري, اليوم إلى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة , قادما من العاصمة العمانية مسقط ,بعد زيارة عمل ناجحة أجرى خلالها مباحثات مع عدد من السفراء لدى اليمن.

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وكان في استقباله بالقصر الجمهوري، محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر وعدد من الوكلاء والمسئولين والقيادات العسكرية والأمنية.

وقال معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري : إن العودة إلى المهرة تأتي في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي لتفقد أوضاع المحافظات المحررة والوقوف أمام الصعوبات التي تواجه السلطات المحلية.

وأشاد الميسري، بالحالة الأمنية المستقرة في محافظة المهرة، مثمنا جهود السلطة المحلية والوحدات العسكرية الأمنية وشيوخ ووجهاء وأبناء محافظة المهرة في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

وكان معالي الوزير الميسري قد وصل المهرة عبر منفذ صرفيت الحدودي، وكان في استقباله مدير شرطة محافظة المهرة العميد مفتي صمودة وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة ومديرية حوف وإدارة المنفذ.

وعقد الميسري، خلال زيارته إلى سلطنة عمان سلسلة لقاءات مع عدد من السفراء لدى اليمن، بحث خلالها أخر المستجدات على الساحة اليمنية.



وشملت اللقاءات السفير الفرنسي السيد كريستيان تيستو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السيد هانز جروندبرج، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن، السيد ريكاردو فيلا، والسفيرة الهولندية لدى اليمن السيدة أرما ماري فان ديورون.