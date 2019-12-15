مسؤول: 70 حملة لضبط الحالة المرورية خلال فعاليات «مهرجان الإبل»

أكد القائد الميداني لشؤون المرور بـ«مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل» المقدم بندر المشعان، أنَّ هناك اهتمامًا بالغًا بمتابعة وضبط الحالة المرورية أثناء المهرجان الذي انطلقت فعاليات نسخته الرابعة اليوم الأحد.

وأشار المشعان إلى أكثر من 70 دورية مرورية، ونحو 180 فردًا و13 ضابطًا يشرفون على تنفيذ الخطة المرورية، موضحًا أن الخطة تستهدف جميع الطرق المؤدية إلى المهرجان، ومنها طريق (رماح – الدمام)، باتجاه الشمال، ومن الرمحية إلى المهرجان، بالإضافة إلى طريق الطوقي، ومنها باتجاه الغرب، وصولًا إلى المهرجان.

وأضاف المشعان: «هناك حملات أمنية مشتركة، وحملات أخرى خاصة بالمرور على جميع الطرق المؤدية إلى المهرجان. وتتضمَّن أيضًا البوابات الرئيسية الثلاث، وطريق شارع الرهنة، وطريق سوق الإبل»، موضحًا أن هناك 30 كاميرا للرصد الآلي للمخالفات، خاصةً تجاوز السرعات المقررة».

وأوضح المشعان أنَّ دور رجال المرور لن يقتصر على رصد المخالفات، بل ويشمل تسهيل حركة الزوار والمشاركين في المهرجان، وتسيير الحركة المرورية، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع جميع المخالفات بأنواعها، خاصةً الملصقات على المركبات بدون تصريح، التي تبلغ مخالفتها 3000 إلى 6000 ريال، بجانب مخالفات حزام الأمان، والمخالفات الأخرى المتكررة.

وناشد القائد الميداني لشؤون المرور، المشاركين في المهرجان، ضرورة التعاون واتباع التعليمات المرورية، متمنيًا لهم مشاركة متميِّزة وزيارة موفقة.