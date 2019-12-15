غدًا.. «النقل» تدشن ورشة عمل «السلامة على الطرق» بمكة

تدشن وزارة النقل، غدًا الاثنين، ورشة عمل «السلامة على الطرق»، بمشاركة خبراء من المركز الوطني لسلامة الطرق بجدة، برعاية الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

ويحضر حفل التدشين وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي، ووكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق بن زياد الشامي، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي.

وتهدف الورشة إلى التعريف بمنصة التدريب وعضوية المركز الوطني لسلامة الطرق والترخيص المهني، ومبدأ «السلامة أولًا»، وكذلك التعريف بإجراءات فحص وتدقيق السلامة على طرق منطقة مكة المكرمة.. الحلول والمبادرات.

كما تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الحوادث وآلية الرصد والاستجابة لها، والتعريف بدور التقنيات الحديثة المستخدمة في تحسين مستوى السلامة على الطرق، والتعريف بأهمية التوعية في تعزيز السلامة المرورية.

وأمس السبت، نظم فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة جولة ميدانية، بمشاركة خبراء من المركز الوطني للسلامة للطرق؛ للوقوف على بعض النقاط المهمة لطريق الحرمين، وطريق مكة جدة السريع، بجانب الوقوف ميدانيًّا على بعض التقاطعات في مدينة جدة، كتقاطع التحلية، وتقاطع فلسطين، وتقاطع الملك عبدالله، وتقاطع قويزة، وتقاطع طريق عسفان، وتقاطع صالة الحجاج.