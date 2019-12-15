راصد جوي: أمطار غزيرة حتى الغد على بعض مناطق المملكة

أكد الراصد الجوي علي الحربي، اليوم الأحد، استمرار غزارة الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى غد الإثنين.

وأوضح الحربي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلًا: الحالة الجوية ولله الحمد غزيرة المطر، كما هو واضح من صور الأقمار ونقل الأخوة في الوسطى والشرقية ، مضيفًا: الحالة (الممطرة) مستمرة هذه الليلة ويوم غد.. ومتوقع بحول الله توسعها أكثر على المنطقة الشرقية وحفر الباطن والكويت.

وفي السياق ذاته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لطقس غد الإثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.

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وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق: (الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية)، وأجزاء من مناطق(القصيم، تبوك، حائل، نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت «هيئة الأرصاد»، أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة، كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.