خادم الحرمين: تعزيز وتنمية العلاقات السعودية البحرينية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك حمد بن عيسى، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة كازاخستان ورئيسة وزراء فنلندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، ولسانا مارين رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا، بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا.

Advertisements

عزاء النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية النيجر وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب النيجري الشقيق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة مماثلة إلى الرئيس إيسوفو محمدو. وقال ولي العهد: «علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأبعث لكم ولشعب جمهورية النيجر الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلا المولى القدير أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».