السعودية اليوم / ورشة عمل غدًا بالجامعة العربية لبناء القدرات في مجال الاستجابة للأزمات والإنذار المبكر



القاهرة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

تعقد غداً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل مشتركة بالتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وذلك لبحث آفاق التنسيق والتعاون المشترك في مجال الإنذار المبكر ومواجهة الأزمات.

وقالت مديرة إدارة متابعة الأزمات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية سامية بيبرس في تصريح اليوم:" إن الورشة تستهدف بناء قدرات موظفي الأمانة العامة في مجال الإنذار المبكر ومنع النزاعات والوقاية منها"، لافتةً الانتباه إلى أن هذه الورشة تعد باكورة التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في مجال الاستجابة للأزمات.

وأوضحت أن الورشة التي ستعقد على مدى ثلاثة أيام ستناقش المنظومة القارية والإنذار المبكر وقضايا الأمن والسلام والاستجابة للأزمات ومنع النزاعات.

// انتهى //

22:21ت م

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