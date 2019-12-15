شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الشرقية» يحذر من مخاطر الأمطار ويحدد إرشادات للوقاية والان نبدء بالتفاصيل

• عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية

• الاحتفاظ بمواد إسعافيه أولية بالمنزل

• الحذر وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات

• الحذر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة

• البقاء في المنزل ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية

• لا تحاول لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية

• امنع من يحاول السباحة في مياه الأمطار

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أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أنه ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبييهات عن هطول أمطار متوسطة الى غزيرة ابتداء من مساء اليوم الأحد حتي غدا الإثنين، على محافظات الشرقية.

ودعا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والتقيد بارشادات السلامة.

وقال المقدم الشهراني، إن الأمطار والسيول قد تشكل خطراً يهدد حياة الإنسان وممتلكاته في حال عدم اتباع التعليمات والارشادات الصادرة من جهات الاختصاص في التعامل معها، وأضاف: "لذا فإننا ندعو جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر خصوصاً في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول مع الأخذ بعين الاعتبار بأن بعض المناطق الطينية المبللة بالماء أو المغمورة بالسيول تعتبر مناطق لزجة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام أو بإطارات السيارات ولا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة".

وحدد المقدم الشهراني بعض التعليمات الإرشادية للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول، منها متابعة الأخبار ووسائل الإعلام الرسمية عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول منقولة، أن يكون هناك منطقة معروفة بالمنزل لجميع أفراد الأسرة توضع بها جميع احتياجاتهم من الأمتعة المهمة في حالة احتمالية وصول مياه الأمطار لداخل المنزل.

وأضاف: "الاحتفاظ بمواد إسعافيه أولية بالمنزل، الحذر وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات، الحذر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة حتى تتأكد من سلامتها وجفافها من الماء، البقاء في المنزل ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تبين لك حجم الخطر، إذا تأكد لديك خطورة البقاء في المنزل فبادر إلى إخلائه والبحث عن أقرب مكان آمن".

وتابع: "إذا كنت تقود سيارتك توجه بها بعيداً عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول، إذا تعطلت سيارتك وخشيت السيول اتركها وإلجأ لأقرب مكان آمن، ساعد الآخرين بالشكل الذي لا يشكل خطورة على حياتك وحياتهم، لا تحاول لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية، امنع من يحاول السباحة في مياه الأمطار وأفهمه أن هذا خطر يهدد حياته، وأبلغ الدفاع المدني على الرقم /998/عن أي خطر تشاهده".

ومضى قائلا: "في حالة القيام بالرحلات البرية أو التخييم هناك عدة أمور يجب أخذها بالحسبان مع مراعاة بعض التعليمات السابقة، والابتعاد عن البقاء في مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار أو التعرض لسيول منقولة، لا تجازف بحياتك في اجتياز الأودية أثناء جريانها، إبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات، الابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية".