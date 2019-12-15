شكرا لقرائتكم خبر عن «30 ميدالية».. أخضر الأثقال يواصل التألق بـ«عربية الأردن» والان نبدء بالتفاصيل

واصل المنتخب السعودي لرفع الأثقال في التألق بمنافسات البطولة العربية للناشئين والشباب والكبار والمقامة بالعاصمة الأردنية عمّان، رافعاً رصيده إلى 30 ميدالية ملونة توج بها أبطال الأخضر خلال منافسات اليوم الثاني للبطولة.

وجاء تتويج الأخضر في منافسات وزن 61 كجم عند طريق الرباع سراج آل سليم بعد تحقيق 3 ميداليات ذهبية بالخطف والنتر والمجموع بفئة الكبار، وحصد مثلها زميله حسن العرب بفئة الشباب، فيما توج مهدي العبندي بـ 3 ميداليات فضية عن فئة الناشئين.

وفي منافسات وزن 67 كجم تألق الرباع نواف المزيدي بتتويجه بطلاً لفئتي الشباب والكبار بعد انتزاعه 6 ذهبيات بالخطف والنتر والمجموع، وتوج أحمد الحايك بـ 3 ميداليات ذهبية بالخطف والنتر والمجموع بفئة الناشئين.

ويستكمل رباعو الأخضر مشاركتهم في منافسات البطولات العربية للناشئين والشباب والكبار اليوم بخوض منافسات وزن 73 كجم حيث سيشارك الرباع إبراهيم الجمعان بفئة الناشئين وحسن البحراني بفئة الشباب، و محمود آل احميد في فئة الكبار، فيما سيشارك في منافسات وزن 81 كجم الرباع محسن اسماعيل في الناشئين، وحسين آل عجيان بالشباب، وحسين الماجد في فئة الكبار .

ويختتم رباعو الأخضر منافساتهم باليوم الثالث بخوض مسابقة وزن 89 كجم بمشاركة الرباع علي العثمان بجميع البطولات الناشئين والشباب والكبار.