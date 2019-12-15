شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: الأمن حق إنساني والان نبدء بالتفاصيل

نظمت وزارة الداخلية، اليوم، ندوة بعنوان "الأمن حق إنساني"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للتعريف بدور ومهام الجهات الأمنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وذلك بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي في الرياض.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية لمدير عام إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية غادة البراهيم، ثم ألقى مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله فخري الأنصاري، كلمة افتتاحية سلط فيها الضوء على الممارسات الأمنية بالمملكة لحماية حقوق الإنسان.

واستعرض المشاركون في الجلسة الأولى للندوة المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان في العمل الأمني والتحديات ذات العلاقة، فيما تناولت الجلسة الثانية مفهوم حق الإنسان في الأمن ودور رؤية المملكة 2030 في تحقيق ذلك من خلال برامجها المختلفة.