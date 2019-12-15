شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: الأمن حق إنساني والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية لمدير عام إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية غادة البراهيم، ثم ألقى مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله فخري الأنصاري، كلمة افتتاحية سلط فيها الضوء على الممارسات الأمنية بالمملكة لحماية حقوق الإنسان.
واستعرض المشاركون في الجلسة الأولى للندوة المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان في العمل الأمني والتحديات ذات العلاقة، فيما تناولت الجلسة الثانية مفهوم حق الإنسان في الأمن ودور رؤية المملكة 2030 في تحقيق ذلك من خلال برامجها المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية»: الأمن حق إنساني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.