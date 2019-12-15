شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة توجه بالقبض على المسيئين للقيم والآداب والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المصدر أن النيابة العامة، في هذا الصدد، تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
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