السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سان فرانسيسكو
رفع موقع التواصل الاجتماعي تويتر الحد الأقصى المسموح به لجودة الصور التي ينشرها المستخدمون على الموقع بما يتيح المحافظة على المزيد من تفاصيل الصور التي لم يكن مسموحا بها في الماضي، بهدف تقليل حجم الصور وتسريع تصفح الموقع.
ويتيح التحديث الجديد في موقع تويتر للمستخدم تكبير الصور التي يشاهدها إذا كانت الشاشة التي يستخدمها قوية بالدرجة التي تتيح الاستفادة من تفاصيل الصور بجودتها الجديدة.
وبحسب نولان أوبرين المبرمج في موقع تويتر، فإن الخاصية الجديدة ستطبق فقط على الصور التي يتم تحميلها عبر موقع تويتر، وإنه يمكن مشاهدتها فقط عند النقر على أي صورة لتكبيرها. ويأتي هذا التحديث في أعقاب زيادة الحد الأقصى لحجم الصور المسموح بعرضها على موقع تويتر على الانترنت من 4 ميجابيكسل إلى 16 ميجابيكسل في عام 2018، ثم تعميمها لتشمل تطبيق تويتر على الكمبيوتر اللوحي ايباد من إنتاج أبل وتطبيق تويتر ماك.
وذكرت شركة تويتر في بيان أن المستخدمين سيميلون غالبا إلى التفاعل مع المشاركات التي تحتوي على ملفات صوتية أو فيديو أو صور أكثر من التفاعل مع المشاركات التي تحتوي على نصوص فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر يخفف القيود على درجة وضوح الصور المسموح بنشرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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