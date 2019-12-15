قوقل تطلق أداة ترجمة فورية للهواتف المحمولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت شركة قوقل نسخة للهواتف الذكية أداة الترجمة الفورية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما سيتيح لشخصين يتحدثان لغتين مختلفتين إجراء محادثة هاتفية بينهما.

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وتحمل الأداة اسم «وضع الترجمة»، وهي تعمل من خلال تطبيق المساعد الشخصي الرقمي للهواتف الذكية «قوقل أسيستنت» الذي ينافس تطبيق أليكسا من شركة أمازون أو سيري من أبل.

وتعمل الأداة الجديدة مع 44 لغة منها اليونانية والتركية والصينية والعربية.

وأتاحت قوقل الأداة الجديدة للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والهواتف الذكية ايفون. ويتم تفعيلها من خلال تفعيل تطبيق قوقل أسيستنت ثم إبلاغه بعبارة من نوع «كن مترجمي باللغة التايلاندية» أو «ساعدني في الحديث باللغة الإيطالية.