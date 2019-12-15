زلزال بقوة 6.9 يضرب جنوب الفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا

ضرب زلزال بقوة 9ر6 درجات على مقياس ريختر جنوب الفلبين، مما أثار ذعرا بين المواطنين في المراكز التجارية والأسواق العامة.

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وقال المعهد الفلبيني لرصد النشاط الزلزالي والبركاني إن مركز الزلزال كان على بعد 9 كلم شمال غرب بلدة ماتاناو في إقليم دافاو ديل سور، على بعد 987 كلم جنوب مانيلا.

وأصيب نحو 14 شخصا في بلدة ماجسايساي، في حين انهار سوق عام في بلدة بادادا.

ووقع الزلزال الساعة (0611 بتوقيت جرينتش)، وشعر به بصورة قوية سكان معظم منطقة مينداناو بجنوب البلاد وبلدة ماجسايساي.