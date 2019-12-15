مولودية والقوة الجوية.. من يكمل ثمانية العرب؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تجري اليوم آخر مباراة في دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم، وتجمع بين فريقي مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي. وتقام المباراة وسط ترقب من الرجاء المغربي، الذي ينتظر الفائز لملاقاته في الدور ربع النهائي، وفقا لما أسفرت عنه القرعة التي أجريت أخيرا في العاصمة السعودية الرياض. وكانت مباراة الذهاب في ضيافة الفريق العراقي انتهت بالتعادل 0-0.



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