التصلب اللويحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة دخلت جمعية ساعد الخيرية موسوعة جينيس برقم قياسي جديد لأكبر شعار بالعالم للتصلب اللويحي، تزامنا مع فعالياتها الطبية والتثقيفية تحت شعار «أنت تقدر»، بحضور عدد من الأطباء والممارسين الصحيين من جميع التخصصات ومرضى وذويهم.



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