شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يفوض قادة وقائدات المدارس بتعليق الدراسة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت إدارة تعليم المنطقة الشرقية بأنه وبناء على ماينشر من تقارير حول التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي ، ولاستمرار هطول الأمطار خلال هذه الليلة وحتى يوم غد الإثنين ١٩ ربيع الثاني ١٤٤١هـ حسب توقعات الأرصاد المحلية ، ولاحتمال تجمع مياه الأمطار داخل و حول بعض المدارس وفي الطرق المؤدية إليها حسب اختلاف الحالة المطرية من مكان إلى آخر ، ولما قد يسببه ذلك من خطر على منسوبي تلك المدارس من طلاب وطالبات وموظفين وموظفات ، عليه، فقد تقرر اتخاذ اللازم والتنسيق مع قادة وقائدات تلك المدارس حيال تعليق الدراسة فيها ليوم غد ،إن تطلب الأمر ذلك، على أن يتم الإشعار بالتعليق عن طريق المدارس نفسها ، والمتابعة والإفادة بما يتم .

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