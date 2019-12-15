ضبط أكثر من 4 آلاف علبة سجائر مجهولة بـ #الرياض

2019-12-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت الجمارك السعودية، بمشاركة كل من شرطة وأمانة منطقة الرياض ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة الزكاة والدخل واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة، أكثر من 4 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر.

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ولفتت الجمارك، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الأحد، إلى أنه تم ضبط عدد من مستحضرات التجميل المخالفة، وذلك في محل تجاري بحي الفوطة، وإحالة الموضوع إلى جهة الاختصاص لمباشرة الواقعة.

ونشرت الجمارك صورًا تبين الضبطية التي تم العثور عليها في المحل التجاري المخالف.

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