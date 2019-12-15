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أمطار وأتربة على #الرياض لمدة 24 ساعة
مع رياح تسبب تدنيًا في مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض.
وأوضحت الأرصاد، في تنبيه لها عبر تويتر، أن الحالة على مناطق الحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفى والسليل والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة وتميم ورماح وشقراء وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وعفيف ومرات ووادي الدواسر.
ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن أتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية تسبب تدنيًا في مدى الرؤية.
وقالت الأرصاد: إن الحالة تنتهي مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء يوم غد الاثنين.
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