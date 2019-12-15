هل يمكن تعديل البيانات عبر تطبيق حساب المواطن ؟

2019-12-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار بشأن إمكانية تعديل البيانات عبر تطبيق البرنامج الرسمي.

وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على الاستفسار عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه لا يمكن التعديل والإضافة على البيانات من خلال التطبيق، ويمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط هنا

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه بالإمكان إضافة التابعين عن طريق الحساب (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ).

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يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 بدأ اليوم استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: (هنا).

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع قبل أيام، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ27 استحقاق شهر يناير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

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