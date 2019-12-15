وفاة متسللين سقطا من منحدر جبلي في #فيفا

2019-12-15

متابعات الخليج 365 ــ علي مدخلي ــ جازان

تسبب منحدر جبلي شديد الوعورة على الشريط الحدودي بمحافظة فيفا شرق منطقة جازان في وفاة شخصين من الجنسية الإثيوبية حاولا التسلل من خلاله والدخول بطريقة غير نظامية للأراضي السعودية.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني : “وردنا بلاغ عن سقوط شخصين من منحدر جبلي بمحافظة فيفا وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن عبارة عن سقوط شخصين من الجنسية الإثيوبية بمنحدر جبلي شديد الوعورة حيث قامت الفرق بمباشرة الحادث والقيام بعمليات الإنقاذ الجبلي وانتشال الشخصين متوفين”.

Advertisements