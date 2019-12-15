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شكرا لقرائتكم تعرف على معدل البطالة بـ #المملكة مقارنة بدول العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعرف على معدل البطالة بـ #المملكة مقارنة بدول العشرين
متابعات الخليج 365 - علا البابلي
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 5.5 بالمائة بين دول العشرين في الربع الثالث من عام 2019، وهو ما يدل على ارتفاع المستوى الاقتصادي للمملكة في هذا العام وتمكنها من توفير العديد من فرص العمل للمواطنين.
وجاءت دولة جنوب إفريقيا في نهاية القائمة كأكثر دولة تمتلك معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين حيث يصل معدل البطالة بها إلى 29.1 بالمائة، تلتها دولة تركيا التي يصل معدل البطالة بها إلى 14 بالمائة ثم دولة البرازيل التي يبلغ معدل البطالة بها إلى 11.6 بالمائة، وتأتي بعدها دولة الأرجنتين الذي جاء المعدل بها 10.6 بالمائة ثم إيطاليا وفرنسا والهند والاتحاد الأوروبي وكندا على التوالي.
وقد جاءت دولة اليابان على قمة المجموعة من حيث أقل معدل للبطالة بينهم، حيث بلغ معدل البطالة في اليابان 2.4 بالمائة فقط، تلتها ألمانيا والتي يصل معدل البطالة بها إلى 3.1 بالمائة.
ومن المعروف أن اليابان وألمانيا من أكبر الدول الاقتصادية في مجموعة العشرين وتمتازان بالصناعات الثقيلة والمتعددة والاعتماد على المشروعات الصغيرة للتخلص من مشكلة البطالة.
وتسعى المملكة للحاق بركب الدول المتقدمة من خلال العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة وتخفيض معدلات البطالة وهو ما أفصحت عنه المؤشرات الأخيرة بانخفاض معدلات البطالة لـ 5.5 بالمائة.
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