شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من ٢٤ ألف زائر لجناح «تعليم جدة» في معرض الكتاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) (تصوير: فيصل الحارثي)

لفت جناح «تعليم جدة» المشارك في معرض جدة الدولي الخامس للكتاب أنظار الزوار بمختلف الأعمار، نظراً لما اشتملت عليه أركان الجناح التعليمي من الفعاليات المتنوعة والمتجددة التي تتناسب مع مختلف الأعمار والأطياف، إذ بلغ زوار الجناح خلال 4 أيام أكثر من ٢٤ ألف زائر.

Advertisements

وتميز جناح «تعليم جدة» بإبراز المواهب الطلابية بنين وبنات على حد سواء، وكان من أبرز المواهب طالبة الصف الثاني ثانوي هديل الغامدي بالثانوية ٨١ بجدة، والتي قامت بتأليف كتاب بعنوان «لتكن مختلفاً»، وتدور فكرة الكتاب حول التفرد بالأفكار الإيجابية المختلفة عن التقليدية والتميز في النهاية، وثمنت هديل الدعم الذي وجدته من منسقة موهبة بمدرستها المعلمة سارة العتيبي، وقائدة المدرسة سلمى الجهني.

كما تميز جناح البنين بالمواهب الطلابية في عدد من المجالات، إذ أقام مساء أمس (السبت) الطلاب عبدالعزيز بالحمر، ومهند الشمراني، وعبدالعزيز السيد، أمسية شعرية، فيما أدار الطالب خالد القرني الأمسية التي حضرها مثقفون وتربويون، كما حظي ركن الروبوت للطلاب بعدد كبير من الزوار.

ويضم جناح «تعليم جدة» منصة لإقامة فعاليات ثقافية وإعلامية، ولقاء المسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي والتعليمي، والتعريف بتعليم جدة ومشاريعه وما حققه منسوبوه من إنجازات، إضافة إلى مشاركات ثقافية في مسرح المعرض تشتمل على مسرحيات تربوية هادفة، وندوات تثقيفية منوعة، وأمسيات شعرية، وركن خاص بالمرأة والطفل متنوع الأنشطة والبرامج.