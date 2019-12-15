شكرا لقرائتكم خبر عن الضيوفي رئيساً لبلدي تبوك.. والبلوي نائباً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)
أسفر الاقتراع الذي عقده المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك اليوم (الأحد)، عن فوز الدكتور عطية بن محمد الضيوفي بمنصب رئيس المجلس، بعد حصوله على 12 صوتاً مقابل 7 أصوات لمنافسه لافي بن مفلح البلوي.
كما أسفر الاقتراع على منصب نائب الرئيس عن فوز فيصل بن مشحن البلوي بـ9 أصوات.
وقدم أعضاء المجلس تهانيهم للضيوفي والبلوي، متمنيين لهما التوفيق.
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