400 لاعبة ببطولات الكاراتيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد المشاركات في بطولات الكاراتيه الثلاث التي نظمها الاتحاد السعودي للعبة بمدينتي الرياض وجدة 400 لاعبة، مثلن 40 مركزا وصالة رياضية.

وجرت البطولة الخاصة بالمجموعة الأولى لفئة تحت 15 سنة الثلاثاء والأربعاء الماضيين، فيما أقيمت البطولة المفتوحة للسيدات الأربعاء والخميس على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض.

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أما بطولة المجموعة الثانية لفئة تحت 15 سنة، فأقيمت الجمعة والسبت بصالة فنون القتال بجدة.

وحقق مركز الصالة الحيوية للكاراتيه، المركز الأول في بطولة السيدات بعد أن جمعت لاعباته 100 نقطة علما أنه شارك بأكثر من 33 لاعبة، بينما جاء ثانيا مركز فتنس برصيد 45 نقطة، وفي الثالث حل مركز كاراتيه برصيد 45 نقطة أيضا.

كما اختتمت دورة الحكام الأولى للسيدات، والتي نظمها الاتحاد السعودي للكاراتيه بمعهد إعداد القادة في الرياض بمشاركة 15 حكمة.