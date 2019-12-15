مؤتمر بالقدية لكشف تفاصيل رالي دكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد منطقة القدية بمدينة الرياض اليوم عقد مؤتمر صحفي لمنظمي رالي داكار 2020، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضية الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، للحديث عن التفاصيل الخاصة بالسباق الذي تستضيفه السعودية في الفترة من 5 - 17 يناير المقبل وهي المرة الأولى التي ينظم فيها السباق بقارة آسيا.

ومن المقرر أن يشمل المؤتمر الصحفي عقد جلسة حوارية تضم عددا من السائقين السعوديين المشاركين في الرالي.

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وسيشارك في الرالي أكثر من 550 متسابقا يمثلون 62 دولة في 6 قارات حول العالم لاستكشاف التضاريس الفريدة لأول نسخة تقام في القارة الآسيوية.

يذكر أن السباق يضم 5 فئات للمركبات المشاركة، وهي السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية والشاحنات وكذلك السايد باي سايد.

خط الرالي