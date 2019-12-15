3 فرق سعودية ببولو دبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستهل الفرق السعودية، فرسان طويق وفرسان المصمك وأبّار، مشوارها اليوم في بطولة الحبتور للبولو، التي تقام في نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي لمدة 5 أيام.

ويلتقي فريق فرسان طويق اليوم نظيره مهره، فيما يواجه فرسان المصمك نظيره أبّار.

ويشارك في البطولة من السعودية الأمير عبدالرحمن بن فيصل آل سعود وعبدالرحمن أبار وهاشم العلوي وسلطان إدريس ورمزي عداس وحسام زواوي، الذين تلقوا تدريبات صباحية ومسائية شملت محاضرات وتدريبات لياقية وتطبيق تكتيكات خاصة في البولو استعدادا للبطولة.