السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
تستهل الفرق السعودية، فرسان طويق وفرسان المصمك وأبّار، مشوارها اليوم في بطولة الحبتور للبولو، التي تقام في نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي لمدة 5 أيام.
ويلتقي فريق فرسان طويق اليوم نظيره مهره، فيما يواجه فرسان المصمك نظيره أبّار.
ويشارك في البطولة من السعودية الأمير عبدالرحمن بن فيصل آل سعود وعبدالرحمن أبار وهاشم العلوي وسلطان إدريس ورمزي عداس وحسام زواوي، الذين تلقوا تدريبات صباحية ومسائية شملت محاضرات وتدريبات لياقية وتطبيق تكتيكات خاصة في البولو استعدادا للبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 فرق سعودية ببولو دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.