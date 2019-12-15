تعليم مكة يناقش نتائج الاختبار التجريبي للطلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة ناقش اجتماع أمس برئاسة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي نتائج الاختبار التجريبي لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومؤشرات الأداء مع مديري ومديرات مكاتب التعليم والإدارات المعنية ورؤساء ورئيسات الأقسام. كما جرى متابعة سير مكاتب التعليم لتجويد مخرجات التعليم وتحسين النواتج بنين - بنات بحضور مساعد الشؤون التعليمية «بنين» الدكتور فهد الزهراني ومساعدة الشؤون التعليمية آمنة الغامدي، وذلك بمقر الإدارة بالعاصمة المقدسة. وقال المدير العام إن هذه الخطط إذا وقع تنفيذها ولاقت متابعة بهذه الروح المتحفزة للنجاح وبهذا الاستشعار العظيم للمسؤولية، فإنها ستؤتي أكلها وتحقق نتائج عالية، مشيرا إلى أن الجميع همه واحد وكلهم يعملون لهدف سام ألا وهو الارتقاء بنواتج التعلم.



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