ترقية وتعيين 53 قاضيا بديوان المظالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية وتعيين 53 قاضيا بديوان المظالم على مختلف درجات السلك القضائي. وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضيين من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 6 قضاة من درجة (رئيس محكمة/‏ب) إلى درجة (رئيس محكمة/‏أ)، وترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/‏أ) إلى درجة (رئيس محكمة/‏ب)، وترقية قاض من درجة (وكيل محكمة/‏ب) إلى درجة (وكيل محكمة/‏أ)، وترقية 7 قضاة من درجة (قاضي/‏أ) إلى درجة (وكيل محكمة/‏ب)، وترقية 8 قضاة من درجة (قاضي/‏ب) إلى درجة (قاضي/‏أ)، وترقية 6 قضاة من درجة (قاضي/‏ج) إلى درجة (قاضي/‏ب)، وترقية 17 قاضيا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/‏ج)، ‏كما اشتمل الأمر الملكي على تعيين قاض على درجة (قاضي/‏أ)، وتعيين 3 قضاة على درجة (قاضي/‏ب).



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