موبايلي تعيد تمويل مرابحة بـ7.6 مليارات مع 5 بنوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليارات ريال مع مجموعة من البنوك السعودية.

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وأوضحت الشركة في بيان أمس على موقع «تداول» أن تاريخ الحصول على التمويل 12 ديسمبر 2019، ومدة التمويل 7 سنوات، مشيرة إلى أن البنوك الممولة شملت كلا من بنك الرياض (الوكيل)، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، ومجموعة سامبا المالية.

وأفادت الشركة بأن الهدف من التمويل استبدال التمويل المشترك القائم بتمويل بديل، وتخفيض تكلفة التمويل وبشروط تمويلية أفضل. وأشارت إلى أن اتفاقية إعادة التمويل لا تشتمل على أي رهونات أو ضمانات مالية.

وذكرت الشركة أن هذه الاتفاقية ستخفض تكلفة الدين بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يعد جزءا من جهود إدارة الشركة المستمرة في تحسين سيولة الشركة النقدية وتحسين الشروط والأحكام، مبينة أنها ترى أن ما حققته من نجاح مكنها من الحصول على تمويل بديل بتكلفة تمويلية أقل وبشروط تمويلية أفضل مما يعكس تحسين التصنيف الائتماني للشركة ويؤكد ثقة المقرضين في قدرات الشركة وإنجازاتها.