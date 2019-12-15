إشعارات تحذيرية لملاك السيارات التالفة في الخفجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بلجنة إزالة السيارات المهملة والمشكلة من قبل المحافظة والبلدية والشرطة والمرور، بوضع إشعارات وملصقات تحذيرية لملاك السيارات التالفة والهياكل بشوارع المحافظة لإزالتها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، أن لجنة إزالة السيارات المهملة بدأت بأعمال وضع إشعارات وملصقات تحذيرية على السيارات التالفة والهياكل، بهدف إعطائهم مهلة بإزالتها أو رفعها من قبل البلدية وحجزها على نفقة صاحبها، وخلال مدة معينة من حجزها يحق للمتعهد التصرف بالهيكل بعد انقضاء المدة المحددة إن لم يحضر ملاكها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي سعيا لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري والتخلص من هذه الهياكل والسيارات من الأحياء.

ودعا الحميداني ملاك هذه السيارات بضرورة التعاون مع البلدية بإزالتها من الشوارع والأحياء السكنية والتي تشكل تشوها بصريا للمحافظة، وتحول البعض منها إلى تكدس النفايات في بعض المواقع.