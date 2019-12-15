حاويات مغلقة لمنع عبث القطط والكلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا

وزعت أمانة منطقة الجوف، ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، حاويات للنفايات مزودة بغطاء على بعض أحياء مدينة سكاكا، وجار العمل على استكمال الطرق الرئيسة والحدائق والأماكن العامة بالمدينة، بهدف الحد من عبث آفات الصحة العامة (القطط والكلاب الضالة)، وللمحافظة على جمالية المشهد الحضاري إضافة إلى مجال التوعية بأهمية المحافظة على النظافة.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه المبادرة ستنمي حس المسؤولية الاجتماعية لدى الأجيال القادمة بضرورة الاهتمام بنظافة البيئة وحمايتها من التشوه البصري، خاصة أن النفايات تشكل تهديدا للبيئة تنعكس تداعياتها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية للأفراد.