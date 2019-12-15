أمير الباحة يكرم مواطنة أنقذت مصابا في حادث سير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرم أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود الأخصائية أمجاد الزهراني لإنقاذها مصابا في حادث سير خارج أوقات الدوام الرسمي.

وثمن الأمير حسام بن سعود خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس الأخصائية أمجاد الزهراني ووالدها، هذا العمل البطولي الذي قامت به لإنقاذ الرجل مما يعد مفخرة وإنجازا عظيما.

وقال أمير الباحة «إن شباب وفتيات الوطن يتحلون بأخلاقهم الفاضلة وتضحياتهم الإنسانية التي حث عليها ديننا الحنيف».

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من جهتها أعربت أمجاد الزهراني عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على استقباله وتكريمه لها.

كما كرم الأمير الدكتور حسام بن سعود الأخصائية النفسية ريم الغامدي، التي أسست فريقا تطوعيا بجهود ذاتية وتكريمها على مستوى العالم العربي بدولة الكويت.

وثمن أمير المنطقة ما شاهده من إنجاز يعد مفخرة للوطن ولمنطقة الباحة بصفة خاصة، مؤكدا أن شباب وفتيات هذا الوطن لديهم من القدرات العالية في المجالات كافة، وبدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سيكون لهذه القدرات واقع ملموس يخدم الوطن والمواطن ويحقق رؤية المملكة 2030.

من جهتها أعربت ريم الغامدي عن بالغ شكرها لأمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة بتكريمها، مؤكدة أن دعم ولاة الأمر وتحفيزهم لأبناء هذا الوطن الغالي ليس مستغربا.