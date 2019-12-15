القيادة تهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ورئيس كازاخستان بالاستقلال ورئيسة وزراء فنلندا بفوزها في الانتخابات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا سانا مارين بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.

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إلى ذلك عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة مع جمهورية النيجر وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب النيجري الشقيق باسمنا وشعب وحكومة المملكة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون».

إلى ذلك هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية كازاخستان بذكرى يوم الاستقلال لبلاده، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيسة وزراء فنلندا بمناسبة انتخابها، معربا عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.

كما عزى ولي العهد رئيس جمهورية النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش.

وقال ولي العهد في برقيته «علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأبعث لكم ولشعب جمهورية النيجر الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».