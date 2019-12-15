السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على استكمال مشروعي الطريق الدائري الثاني والثالث في مكة المكرمة ضمن مشروع اعمار مكة المكرمة وفق توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ودعم ومتابعة نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.

وماتتضمنه المشروعين من اعمال ميدانية تتمثل في تنفيذ التقاطعات وانشاء الجسور والخدمات المرافقة للطرق.

حيث أنهت الهيئة ثلاث من التقاطعات الواقعة على الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) في مرحلتها الأولى وهي تقاطعات (الكعكية- جرهم- الطندباوي) وتحويلها إلى تقاطعات حرة الحركة، والانتهاء من العمل وجاري إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع، حيث بلغت مدة المشروع خمسة عشر شهراً.

Advertisements

أما المرحلة الثانية تتمثل في تنفيذ تقاطع البيبان ويشمل العمل من بعد نفق السليمانية في الطريق الدائري الثاني مروراً بتقاطع المدينة المنورة وتقاطع شارع المنصور وصولاً إلى شارع حسين عرب ، وذلك بتنفيذ خمسة جسور خرسانية ، وقد تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية وجاري حالياً حفر وصب بعض قواعد الجسور ، والتنسيق لحماية وترحيل الخدمات المعترضة ونزع الملكيات لفتح كافة مواقع العمل ، ومدة المشروع (24) شهراً.

اما فيما يتعلق بمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث فقد تم تنفيذ جزء من الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع الخنساء وصولاً إلى تقاطع شارع الجزائر بطول (2,5)كم ويشمل العمل تنفيذ (4) جسور خرسانية, وجاري العمل حالياً على تنفيذها حيث تبلغ مدة المشروع (24) شهراً ، وتنفيذ جزء من الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع شارع الجزائر وصولاً إلى الربط مع تقاطع التنعيم بطول (3,5)كم, ويشمل العمل تنفيذ جسر خرساني وأعمال قطع صخري بكمية (4) مليون متر مكعب, وجاري العمل حالياً من قبل المقاول, ومدة المشروع (24) شهراً.

وفي المقابل فقد تم تنفيذ الطريق من تقاطع المسخوطة إلى تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة العزيزية ويشمل العمل تنفيذ (4) جسور خرسانية وقطع صخري بكمية (7) مليون متر مكعب , وقد تم تسليم الموقع للمقاول اواخر العام الماضي وتم الانتهاء من الأعمال التحضيرية وبدأ العمل بحفريات قواعد الجسور وأعمال القطع الصخري, ومدة المشروع (24) شهراً.

من جهته اكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة تعمل جاهدة على الانتهاء من مشاريع الطرق الدائرية في مكة المكرمة لا سيما وانها تسهم في انسيابية الحركة المرورية، خصوصاً في موسمي الحج والعمرة.

وأبان "كعكي" أن الهيئة تعمل جاهداً في الاشراف على تنفيذ تلك المشاريع ، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ليتسنى انهاءها وفق الجداول الزمنية المحددة لها.