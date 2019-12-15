تقويم التعليم تستعرض أفضل الممارسات في بناء الاختبارات والمقاييس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض، أبها

افتتح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان أمس، ورشة تطوير الأسئلة والاختبارات الابتكارية، بالتعاون مع خبراء من منظمة الاختبارات التعليمية ETS التي تعد من أكبر المؤسسات الدولية المتخصصة في إعداد وإنتاج الاختبارات والمقاييس مثل (SAT, TOFEL, GRE)، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وتستعرض الورشة أفضل الممارسات في بناء الاختبارات والمقاييس والأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مكتوبة، وقياس مهارة التفكير الناقد، والاستخدام الأمثل للبنود الإبداعية المحسنة تقنيا بما فيها البنود الأدائية، كما تناقش المفاهيم الأساسية للبنود المبنية على التسلية، وكذلك التقييم غير المعرفي وتشجيع وتحفيز المختبرين وآلية تصميم الاختبار، وأخيرا التطورات الحديثة في القياس من خلال تحديد وجهات النظر وتحيز التأكيد، وحل المشكلات التعاوني، وتحليل التعامل مع لوحة المفاتيح.

يشار إلى أن الورشة تستمر خمسة أيام ويحضرها عدد من المختصين في صناعة الاختبارات والمقاييس من داخل الهيئة، ومشاركة عدد من المؤسسات والجهات المهتمة من خارجها.

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من جهة أخرى أنهت قافلة «رحلة السلامة» في النقل المدرسي محطاتها الخمس للفصل الدراسي الحالي في منطقة عسير.

واحتضنت مدرسة «الشرف» بمدينة أبها أمس برنامجا تدريبيا لطلاب المرحلة الابتدائية قدمته شركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي عن أهم إجراءات الأمن والسلامة عبر الوسائل التجريبية ومن خلال برامج الترفيه التي حاكت وسائل السلامة قبل وأثناء وبعد الرحلة المدرسية.

ودشن الفعالية مساعد مدير تعليم عسير عبدالرحمن عوضة بحضور ممثلين لجهات حكومية عدة، من أبرزها مرور عسير والدفاع المدني بالمنطقة، حيث اطلع الجميع على الأنشطة التوعوية والترفيهية للفعالية، التي اشتملت على ركن «حافلتنا المدرسية»، ومسرح تفاعلي لعرض مواد مرئية وأفلام كرتونية، إلى جانب أقسام الرسم والتلوين لأبرز التعليمات والإرشادات.

وتعد شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، حيث تقدم خدمـة النقـل المدرسي لـ1.2 مليون طالب وطالبة عبر 25 ألف حافلة ومركبة تنفذ 50 ألف رحلة يوميا، تغطي 18 ألف مدرسة، وتخدم 47 إدارة تعليم، تتبعها 110 من مكاتب التعليم، وتقدم الشركة الخدمة لـ30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة عبر 2000 حافلة ومركبة تنفذ 4 آلاف رحلة يوميا.