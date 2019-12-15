إزالة حظائر مواش مخالفة في بحرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت بلدية محافظة بحرة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية حظائر مواش مخالفة للأنظمة بمساحة 5000 م2، وذلك للحد من مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري بمحافظة بحرة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس رائد الشريف، أن جهود البلدية تأتي حفاظا على الإصحاح البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي خاصة داخل النطاق العمراني والتجمعات السكنية إلى جانب مكافحة الظواهر السلبية ومنها بيع المواشي بطريقة غير نظامية.

وأكد ضرورة تعاون المواطن والمقيم في المحافظة على البيئة من عناصر التشويه البصري والإسهام إيجابا في تعزيز دور المجتمع في الحفاظ على النظافة العامة.