وزارة العدل تتيح الاستعلام الالكتروني عن الإقرارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة العدل إتاحتها خدمة الاستعلام الالكتروني للمواطنين والمقيمين، عن أي إقرار صدر منهم أو لهم، عن طريق كتابات العدل أو الموثقين، وذلك عبر خدمة (إقراراتي) في بوابة الخدمات العدلية الالكترونية (ناجز) https://najiz.moj.gov.sa/.

وأوضحت الوزارة أن المستفيد يستطيع التأكد والاطلاع على جميع الإقرارات الخاصة به والصادرة من كتابة العدل أو الموثقين لضمان حقوقه.

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وأفادت الوزارة بأنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى خدمة إقراراتي في قسم الوكالات والإقرارات في بوابة ناجز.

وتأتي الخدمة، ضمن التحول الرقمي الذي أطلقه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في قطاع التوثيق، وأتاح مجموعة من الخدمات للمستفيدين، أهمها إصدار الوكالات الالكترونية، وهي خدمة تلغي الورق، إذ إن المستفيد غير مضطر لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته، التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة «أبشر».

الخدمة تشمل: