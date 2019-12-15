انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الصياهد

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، الذي ينظمه نادي الإبل خلال الفترة من 15 ديسمبر حتى 18 يناير في الصياهد الجنوبية للدهناء.

ورفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية والدعم لهذا المهرجان، سعيا لترسيخ الثقافة والتراث الوطني وتعزيز الجوانب الحضارية والوطنية.

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وقال "إن رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الحدث الوطني الذي يعكس ما تتمتع به المملكة من إرث ثقافي أصيل، وتراث وطني متنوع، تمثل أحد أوجه هذا الدعم لمربي ومحبي الإبل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي".

وأضاف "المهرجان يمثل إحياء للتراث ومحافظة عليه، ولما للإبل ومكانتها الثقافية عند العرب ولا سيما في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير منظومة اقتصادية متكاملة من حيث المزاد والمستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل وتنمية عوائده للمجتمع والمهتمين بهذا التراث العربي الأصيل.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل حرص النادي على أن يظهر المهرجان في نسخته الرابعة بالشكل المميز، ولا سيما أنه سيشهد عددا من النقلات النوعية سواء في المسابقات أو الفعاليات، إضافة إلى الطرق الحديثة المستخدمة في الفحص، حرصا من النادي على تحقيق أقصى درجات العدالة بين المشاركين، وفق تطلعات القيادة الحكيمة، ووصولا إلى تحقيق الأهداف التي أنشئ النادي من أجلها، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجعلهما ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرار.