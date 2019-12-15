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أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم؛ فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتنظيم مركز مهارات التفوق للرعاية النهارية، وذلك بمسرح الفرع الرئيسي، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي.
وأوضح آل طاوي أن هذه الفئة الغالية من المجتمع تلقى كل الدعم والرعاية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مبرزاً المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل رعايتهم والرفع من شأنهم حتى يأخذوا حقهم في المجتمع.
وقدم شكره لمركز مهارات التفوق للرعاية النهارية؛ على حسن المشاركة والأنشطة التي قدمت خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن فعاليات الاحتفال اشتملت على العديد من الفقرات التي حظيت بتقديم طلاب وطالبات ذوي الإعاقة، إضافة إلى معرض مصاحب.
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 08:46 PM
"آل طاوي": هذه الفئة الغالية تلقى كل الدعم والرعاية من القيادة"عمل مكة" يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة بفعاليات متنوعة
أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم؛ فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتنظيم مركز مهارات التفوق للرعاية النهارية، وذلك بمسرح الفرع الرئيسي، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي.
وأوضح آل طاوي أن هذه الفئة الغالية من المجتمع تلقى كل الدعم والرعاية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مبرزاً المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل رعايتهم والرفع من شأنهم حتى يأخذوا حقهم في المجتمع.
وقدم شكره لمركز مهارات التفوق للرعاية النهارية؛ على حسن المشاركة والأنشطة التي قدمت خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن فعاليات الاحتفال اشتملت على العديد من الفقرات التي حظيت بتقديم طلاب وطالبات ذوي الإعاقة، إضافة إلى معرض مصاحب.
، "عمل مكة" يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة بفعاليات متنوعة ،
المصدر : الخليج 365
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