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أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني، رصدت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي كانت تستعد للتقدم في اتجاه مواقع في مديرية حيس.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني استهدفت العناصر الحوثية، وكبدتهم قتلى وجرحى، وأجبرت بقيتهم على الفرار.الجيش اليمني ميليشيا الحوثي
الجيش اليمني يجهض هجوماً حوثياً على مواقعه جنوب الحديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-15
أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني، رصدت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي كانت تستعد للتقدم في اتجاه مواقع في مديرية حيس.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني استهدفت العناصر الحوثية، وكبدتهم قتلى وجرحى، وأجبرت بقيتهم على الفرار.
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
07:56 PM
كبد الميليشيا قتلى وجرحى
أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني، رصدت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي كانت تستعد للتقدم في اتجاه مواقع في مديرية حيس.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني استهدفت العناصر الحوثية، وكبدتهم قتلى وجرحى، وأجبرت بقيتهم على الفرار.
، الجيش اليمني يجهض هجوماً حوثياً على مواقعه جنوب الحديدة ،
المصدر : الخليج 365
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