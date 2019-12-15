، ركن توعوي لـ"مخدرات جدة" في معرض الكتاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعرض عينات من أخطر أنواعها لتوعية الزوار

تشارك "مكافحة المخدرات" بمحافظة جدة بركن ثقافي في معرض كتاب جدة في نسخته الخامسة؛ وذلك لتثقيف زوار المعرض، وتوعيتهم بأخطار المخدرات، وتعريفهم بالدور الذي تقوم به الدولة في محاربة تلك الآفة.

وأعرب مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة، العميد الحميدي بن عبدالله السبيعي، عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز الذي أتاح الفرصة لمشاركة "مكافحة المخدرات" بمحافظة جده في ذلك المعرض كل عام؛ وذلك لحرصه على توعية الزوار، وتثقيفهم، وإثراء الباحثين من زوار المعرض بعمل بحوث ومؤلفات، تجسد ما يشاهدون في أرجاء الركن الثقافي لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة، وكذلك استفادة الزائر من الكتب التي تقدم على سبيل الإهداء لتوضح أخطار المخدرات، وجهود الدولة في محاربتها.

وأفاد "السبيعي" بأن الجناح التثقيفي يعرض عينات من أخطر أنواع المخدرات لتوعية الزوار بأشكالها وأحجامها، وطرق ترويجها؛ ليكون المواطن عينًا ساهرة، يده بيد إدارة المخدرات لدرء خطرها، خاصة فئة الشباب.

وأضاف: "نحن نتنقل بالمعرض التثقيفي حتى داخل المدارس؛ وذلك لنشر وتوعية أكبر شريحة من الشباب؛ كونهم مستهدفين، ودورنا توعيتهم، والمحافظة عليهم، بتوجيهات من الحكومة الرشيدة".

معرض الكتاب بجدة مكافحة المخدرات