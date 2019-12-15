، النصر يخطف الصدارة من الهلال.. الأهلي يتعافى والاتحاد "يحتضر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "إدواردو" يتصدر الهدافين.."الخليج 365" تقلب أوراق الدوري في ختام الجولة11

انتزع النصر صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في ختام الجولة 11، من غريمه التقليدي الهلال، والأخير له لقاءان مؤجلان "نظرًا لمشاركته في دوري أبطال آسيا والذي حقق لقبه، ويلعب حالياً في بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة".

"الخليج 365" تسلط الضوء على الأبرز في الدوري، مع نهاية الجولة 11.

النصر في القمة يليه الوحدة

بعد أن حقق النصر فوزاً مستحقاً أمام التعاون، تربع على قمة الترتيب "23 نقطة" مزيحاً الوحدة أولاً "الثاني - 21 نقطة"، ثم الهلال الذي عاد للمركز الثالث "20 نقطة".

وشهدت هذه الجولة صدارة الوحدة "مؤقتًا"، لكن النصر أعاده للمركز الثاني.

الأهلي يتعافى والاتحاد يحتضر

رغم أن للأهلي مباراة مؤجلة أمام الهلال، إلا أنه يقترب من الصدارة كثيراً "20 نقطة"، فيما شهد غريمه ومنافسه التقليدي الاتحاد تراجعاً مخيفاً، حيث قذقت به الخسارة من الفيصلي إلى المركز الـ13 برصيد "12 نقطة".

الشباب يعاني والفتح لا جديد

لازال الشباب "يترنح" من حيث المستوى الفني، بعد أن كان داخل مربع الكبار، تراجع الفريق للمركز التاسع "15 نقطة"، ولم يكن أمام إدارة خالد البلطان سوى حل واحد، وهو الاستغناء عن خدمات المدرب.

ولازال الفتح متمسكاً بمؤخرة الترتيب برصيد خمس نقاط فقط من 11 مباراة.

"إدواردو" يتصدر الهدافين

رغم أن فريقه يتأخر بمباراتين، لازال لاعب الهلال البرازيلي "إدواردو" يتصدر قائمة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف، يليه "كاروليس" من العدالة، وعبدالرزاق حمدالله من النصر، ولكل منهما 7 أهداف.

وبرصيد 6 أهداف يتساوى كل من مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" و "روماريو" من الاتحاد وعمر السومة من الأهلي.

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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين