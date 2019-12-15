شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان» تتفقد سجن الملز وتتابع حالة المصابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفقدت هيئة حقوق الإنسان، سجن الملز للوقوف على أسباب وملابسات الحريق الذي اندلع به قبل عدة أيام وأسفر عن بعض الوفيات والإصابات.

ومن جانبه، أكد عبدالرحمن العتيبي مدير عام المتابعة والتحقيق بالهيئة، أنه تم الانتهاء من الجولة التفقدية التي قام بها فريق من الهيئة، لافتًا إلى أنه تم الالتقاء بالمسؤولين في السجن وعدد من النزلاء.

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وأوضح أن الفريق تحقق من سلامة الإجراءات المتخذة ومدى ملاءمة مكان التوقيف والاحتياطات المتخذة وفق المعايير الدولية.

كما أشار إلى أن الفريق قام بزيارة مدينة الملك سعود الطبية للاطمئنان على حالةالمصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة .

واندلع فجر الخميس الماضي، حريقًا في سجن الملز بالعاصمة الرياض، ما أسفر عن وفاة 3 نزلاء وإصابة 21 آخرين.