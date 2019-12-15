شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق الرياض بوليفارد وونتروندرلاند لـ 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن إغلاق منطقة الرياض بوليفارد وونتروندرلاند. وأوضح أنه سيتم إغلاق المنطقتين بدءًا من 19 ديسمبر وحتى 21 من الشهر ذاته، متابعًا «راجعين لكم بأجمل حلة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق الرياض بوليفارد وونتروندرلاند لـ 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.