شكرا لمتابعة خبر عن طالب يترجم لسائحة فرنسية خلال زيارتها لمحافظة هروب بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو متداول طالب بالمرحلة المتوسطة يتولى عملية الترجمة لإحدى السائحات الفرنسيات باللغة الإنجليزية أثناء زيارتها لمحافظة هروب بجازان.
وظهر في مقطع الفيديو نشره المركز الإعلامي لمحافظة هروب، الطفلالمكلف من فريق ” تاف ” ، يتولى عملية الترجمة أثناء مرافقته للسائحة الفرنسية خلال زيارتها إلى جازان، وذلك في إطار جولة سياحية تقوم بها لزيارة أبرز معالم المنطقة.
وأعربت السائحة عن سعادتها بالأجواء والمناظر الطبيعية التي شاهدتها في جازان، حيث إنها كانت سبباً في اختيارها لزيارة المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر طالب يترجم لسائحة فرنسية خلال زيارتها لمحافظة هروب بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.