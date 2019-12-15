شكرا لمتابعة خبر عن طالب يترجم لسائحة فرنسية خلال زيارتها لمحافظة هروب بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو متداول طالب بالمرحلة المتوسطة يتولى عملية الترجمة لإحدى السائحات الفرنسيات باللغة الإنجليزية أثناء زيارتها لمحافظة هروب بجازان.

وظهر في مقطع الفيديو نشره المركز الإعلامي لمحافظة هروب، الطفلالمكلف من فريق ” تاف ” ، يتولى عملية الترجمة أثناء مرافقته للسائحة الفرنسية خلال زيارتها إلى جازان، وذلك في إطار جولة سياحية تقوم بها لزيارة أبرز معالم المنطقة.

وأعربت السائحة عن سعادتها بالأجواء والمناظر الطبيعية التي شاهدتها في جازان، حيث إنها كانت سبباً في اختيارها لزيارة المنطقة.