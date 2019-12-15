شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد رحلات قطار الحرمين في ديسمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف قطار الحرمين السريع عن مواعيد الرحلات على متنه لشهر ديسمبر الجاري، والذي شمل جميع أيام الأسبوع ماعدا ” الاثنين والثلاثاء “. وأوضح القطار أنه يمكن الحجز الإلكتروني عبر الرابط التالي من هنـــــــا. وجاء جدول الرحلات كالتالي: Advertisements

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